"Spariti i soldi dalla cassa" Un 62enne sotto accusa

Stando alla cassa di un negozio di prodotti per animali, avrebbe approfittato per intascarsi parte delle somme pagate dai clienti. Per questo ora è sotto accusa il maceratese Fabio Sperandini, 62enne imputato di appropriazione indebita. I fatti sarebbero avvenuti dal 2018 fino al giugno del 2021, quando poi l’altro socio dell’attività, insospettito, dopo aver fatto alcuni controlli aveva deciso di chiudere i rapporti con il maceratese. Secondo le indagini, Sperandini avrebbe fatto pagare i clienti, avrebbe aperto la procedura per emettere lo scontrino della vendita, ma poi non l’avrebbe completata, così la vendita non sarebbe stata registrata e lui avrebbe tenuto per sé il denaro. Ma l’altro socio della ditta si sarebbe insospettito, visto che il negozio non rendeva quanto avrebbe dovuto e sembrava che mancassero alcuni articoli. Erano così state messe le telecamere, e queste avrebbero svelato il motivo degli ammanchi: Sperandini, dalla cassa, ogni tanto avrebbe accompagnato i clienti fino alle loro auto, per gentilezza, ma in questa procedura avrebbe omesso di consegnare lo scontrino, che poi non sarebbe mai uscito dal registratore di cassa. Una impiegata, sentita durante le indagini, ha detto di aver rilevato più volte che c’erano registrazioni di cassa di vendite rimaste aperte, e in un paio di casi aveva notato che mancavano delle somme rispetto a quanto era stato venduto, una volta una settantina di euro, un’altra 40. Il capo di imputazione parla di quattro episodi che sarebbero avvenuti a gennaio del 2021, ma nel corso del processo potrebbero emergere altri aspetti. Il 14 giugno in tribunale si terrà l’udienza preliminare per Sperandini, davanti al giudice Domenico Potetti. L’imputato, difeso dall’avvocato Cristina Marangoni, potrà dare la sua versione dei fatti e respingere le accuse. L’ex socio di Sperandini, assistito dall’avvocato Andrea Marchiori, si potrà costituire parte civile per chiedere di essere risarcito, qualora in tribunale l’accusa si rivelasse fondata.