Spariti 37mila euro dal conto: intascava i soldi della madre, cinquantenne finisce in carcere

Macerata, 23 gennaio 2025 – Condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione, per essersi intascato i soldi della madre anziana invece di usarli per pagare la casa di riposo, finisce in carcere Renato Perini, 50enne maceratese. Nella giornata dell’altroieri la polizia di Macerata ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti, su disposizione dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Macerata. Il provvedimento, a cui è stata data esecuzione da personale della Squadra Mobile del capoluogo, è stato emesso poiché l’uomo è ritenuto colpevole del reato di peculato. I fatti, avvenuti dal luglio 2018 al marzo 2019, erano emersi proprio grazie alla segnalazione di una casa di riposo di Sant’Angelo in Pontano.

La madre dell’uomo, ottantenne, era stata ricoverata lì, da quando le sue delicate condizioni di salute le avevano reso impossibile vivere da sola. Dopo qualche tempo era però emerso che alla casa di riposo mancavano 11.726 euro di rette, e che sul conto della anziana erano rimasti poco più di 600 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Macerata, Perini, in qualità di amministratore di sostegno, si era intascato 37mila euro di sua madre, pensionata, che era poi venuta a mancare nel 2019.

Così per lui era partita l’accusa di peculato. Nel corso del processo il 50enne, difeso dall’avvocato Sergio Ariozzi, aveva negato di aver sottratto i soldi della madre, assicurando di aver speso tutto per le necessità della anziana signora: al massimo, sempre secondo la versione fornita dall’uomo nel corso del processo che si era tenuto in tribunale a Macerata, gli si poteva chiedere conto di una decina di migliaia di euro, ma il resto dei soldi era andato tutto all’anziana. Per lui però era arrivata la condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione, così l’altroieri si sono aperte le porte del carcere. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato portato nel penitenziario di Fermo, dove dovrà scontare la pena. Oltre al periodo di reclusione, per Perini il giudice ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.