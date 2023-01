Sparito da giorni, l’ansia dei familiari

Non ci sono ancora tracce di Vincenzo Lattanzi, il 72enne scomparso da casa dal 23 dicembre. A denunciare la vicenda sono stati i familiari, preoccupati non avendo più sue notizie. L’uomo a quanto sembra si sarebbe allontanato a piedi, anche perché il giorno prima della scomparsa la sua auto, una Opel Astra azzurra, sarebbe stata rubata. La stessa vettura è stata poi ritrovata il 30 dicembre nella zona di via Maffeo Pantaleoni, non lontana dalla casa dove abitava Lattanzi e che da anni è chiusa, in quanto inagibile a causa del terremoto. Dopo la segnalazione in merito all’auto, che era anche chiusa a chiave, la polizia e i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo nell’abitazione, senza però trovare elementi che possano fare pensare a una permanenza del 72enne in quell’appartamento, di recente. Lattanzi sarebbe stato visto per l’ultima volta il 23 dicembre davanti al bar Blacksoul, in via dei Velini: le telecamere lo avrebbero ripreso, con un abito grigio scuro e una sciarpa bianca. Da allora, non ci sono state segnalazioni: di lui si sono perse completamente le tracce. Il maceratese potrebbe aver deciso di allontanarsi spontaneamente per motivi privati, ma la mancanza di informazioni sulle sue condizioni tiene comunque in grande agitazione i familiari, che non sanno dove possa essere finito. Per questo si sono rivolti all’associazione Penelope Lazio. Nei prossimi giorni potrebbero essere disposte indagini ulteriori per cercare di ritrovarlo.