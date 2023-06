"Sparò un colpo", si apre il processo per i due imputati

Via al processo per il colpo di pistola sparato in un ufficio di via Einaudi, nella zona commerciale. Imputati sono Dario Abruzzese, 38 anni, barista di Falerone, e Michele Sassano, 53 anni, pugliese da anni residente in città, già noto alle forze dell’ordine. Il pomeriggio del 27 febbraio 2020, i due si erano dati appuntamento per parlare del pagamento mancato di ricambi per le auto. Purtroppo la discussione aveva preso una brutta piega e alla fine – secondo l’accusa – Abruzzese avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo, ferendo Sassano a un polpaccio. Il pugliese era andato al pronto soccorso, e da lì era partita la chiamata alla polizia. Di fronte agli agenti, però, Sassano avrebbe raccontato di essere stato colpito nel corso di un agguato da parte di tre sconosciuti. La sua versione non aveva convinto la polizia che aveva scoperto i contatti del pugliese, arrivando così ad Abruzzese. Era stata fatta una perquisizione in casa di quest’ultimo, a Falerone, ed era stata sequestrata una pistola calibro 7,65 Beretta con la matricola abrasa: era quella che era stata estratta dal polpaccio di Sassano al pronto soccorso. Il barista era stato arrestato. In seguito aveva collaborato, contribuendo a chiarire alcuni aspetti. Così Abruzzese era stato accusato di lesioni e porto d’arma non autorizzato, e Sassano di favoreggiamento. Ieri per loro si è aperto il processo, rinviato dal giudice Francesca Preziosi a marzo, per sentire i primi quattro testimoni citati dal pm Stefania Ciccioli. Gli imputati, difesi dagli avvocati Paolo Carnevali e Massimo Di Bonaventura, potranno dare la loro versione sulla vicenda.