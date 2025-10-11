Sparwasser si racconta: "Quel gol cambiò tutto. Le sfide vanno affrontate"

Sarà un pomeriggio di ricordi e testimonianze, quello di stasera alle 18 all’Overtime Arena di Piazza Vittorio Veneto. Jürgen Sparwasser, l’ex attaccante della Germania dell’Est che ai Mondiali ’74 trafisse quella dell’Ovest, presenterà il libro ‘Sparwasser. L’eroe che tradì’. Con lui sul palco l’autore Giovanni Tosco.

Quel gol alla Germania Ovest dell’amico Beckenbauer rimase nella storia. La sua vita sarebbe stata diversa se quella partita fosse finita diversamente?

"Il gol segnò una svolta. Ha portato riconoscimenti ma anche difficoltà, perché non tutti vedevano di buon occhio il mio successo".

Aveva paura di ritorsioni dalla Stasi (l’organizzazione di sicurezza e spionaggio della Ddr, la Repubblica democratica tedesca, ndr)?

"La politica era presente, le autorità osservavano, e il calcio aveva una risonanza mondiale mai vista prima. Impossibile non avere timore. Molti tifosi presero il gol con entusiasmo, altri con dissenso perché in disaccordo con il regime".

La sua infanzia nella Ddr fu serena?

"La famiglia ha provveduto a tutto, non ci è mancato nulla. A scuola ci insegnavano a dire ‘grazie’ e a rispettare gli altri, e ho potuto praticare lo sport fin da piccolo. Fu una crescita felice".

Dopo quei Mondiali divenne un "traditore" secondo molti perché scappò nella Germania Ovest. Come visse i primi mesi dopo la fuga?

"Tutto era nuovo: ricostruire una vita, prendere decisioni. Fare spazio a libertà e opportunità sconosciute richiedeva concentrazione e coraggio. Io e mia moglie (Christa Hartmann) decidemmo di scappare, mia figlia Silke, incinta, rimase a Est, e io ero preoccupatissimo per lei. Giurammo di riunirci un giorno. Così io e Christa ci siamo nascosti per tre settimane in periferia a Francoforte, quando capimmo che potevamo uscire lo abbiamo fatto. E da allora ho sentito una libertà non solo fisica, ma la possibilità di plasmarla finalmente secondo le mie scelte".

Con Marco Tardelli quello scambio di maglia restò nella memoria, come andò?

"Nel ’77 una direttiva del regime stabiliva che era vietato scambiarsi le maglie con i giocatori che rappresentavano squadre provenienti dal regime capitalistico. Ma io Tardelli lo conoscevo già, e quando lui mi ha chiesto la maglia non mi opposi. Da Berlino fu chiamato subito il capodelegazione: minacciarono di cacciarmi dalla squadra e di togliermi il permesso di andare all’estero. Poi non se ne è fatto nulla, e oggi la maglia è ancora con me. Quarantanove anni dopo l’ho rincontrato alla presentazione del libro, ci siamo abbracciati, è stato emozionante".

La maglia del Mondiale ’74 finì all’asta per una buona causa.

"Al termine della partita la scambiai con Breitner (ex centrocampista del Bayern Monaco). Molto tempo dopo, nel 2013, ci fu una terribile alluvione che colpì Lipsia e mio nipote Philipp mi disse che per raccogliere fondi per la ricostruzione sarebbe stata organizzata un’asta con alcuni cimeli sportivi. Breitner mi propose di partecipare e io acconsentii subito. Quella maglia, così, venne acquistata da un privato per 13 mila euro, che poi la donò al Museo di Storia Tedesca di Bonn. Quando ci fu la cerimonia lo incontrai, ci siamo abbracciammo".

Guardando i giovani di oggi, che messaggio darebbe loro?

"Di affrontare le sfide con responsabilità e consapevolezza, di costruire la propria personalità e di non dare nulla per scontato. La libertà e il coraggio si conquistano passo dopo passo".