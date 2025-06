"Spazi per la sosta veloce e Ztl con orari ridotti"

Dopo le polemiche legate all’aumento delle sanzioni per la sosta irregolare nei pressi di piazza Leopardi, il gruppo di Fratelli d’Italia di Recanati interviene nel dibattito proponendo un approccio più flessibile e orientato alla semplificazione, pur ribadendo la necessità del rispetto delle regole.

"È giusto sanzionare chi parcheggia dove non è consentito – spiega il gruppo consiliare –, ma è altrettanto doveroso chiedersi se certe infrazioni derivino da comportamenti scorretti o piuttosto dalla necessità di una breve sosta per accedere ai servizi del centro". Il riferimento è a chi si ferma pochi minuti per un prelievo al bancomat, per un caffè o per altre piccole commissioni che animano la vita quotidiana del cuore cittadino. Per questo Fratelli d’Italia propone l’istituzione di alcuni stalli a disco orario con sosta massima di 15 minuti, nell’area dietro alla torre civica e davanti alla chiesa di San Domenico. Un intervento che, secondo il gruppo, andrebbe incontro sia alle esigenze dei cittadini sia a quelle degli esercenti del centro. La proposta trova subito l’appoggio anche di Forza Italia. Per il suo segretario cittadino Enrico Fabraccio "gli atteggiamenti repressivi come le multe non portano a nulla, e quindi appoggiamo a pieno la creazione di stalli auto di 15 minuti all’interno di piazza Leopardi, tre dopo le fioriere di corso Cavour, tre sotto la torre civica e tre davanti alla farmacia onde evitare polemiche e permettendo a utenti e cittadini di sbrigare commissioni e di prendere un caffè in tranquillità in centro".

Fabraccio rilancia anche l’idea di far fermare i bus turistici vicino all’area camper, nell’ex Campo Boario, così che l’iter turistico inizi da piazza Leopardi e non da casa Leopardi, uno dei fondamentali punti d’interesse della città.

Fratelli d’Italia poi punta anche l’attenzione sulla zona a traffico limitato per la quale propone di rivedere gli orari nei festivi, limitandoli alla fascia tra le 17 e le 23, lasciando la possibilità di ulteriori chiusure in occasione di manifestazioni, con adeguata comunicazione ai cittadini. "I recanatesi chiedono regole più chiare, semplici e giuste – conclude Fratelli d’Italia – e noi vogliamo contribuire con proposte concrete. Siamo certi che il sindaco Emanuele Pepa e la giunta, di cui orgogliosamente facciamo parte, sapranno interpretare al meglio queste esigenze".

Antonio Tubaldi