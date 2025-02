"Spazi più ampi per noi tassisti"

"Il caos è iniziato da quando sono partiti i cantieri al palazzo qui a fianco, ma ora, con il traffico alla sinistra della fontana, abbiamo postazioni più ampie per sostare – racconta un tassista, Massimiliano Pierdomé –. Ad ogni modo, per noi la quantità di lavoro, con il cantiere appena partito sul piazzale della stazione, è rimasta invariata. Mi accorgo però che ai viaggiatori il cantiere crea disagio, con lo spostamento della biglietteria, che ora è più piccola e si trova in un container esterno, a fianco al fabbricato della stazione, di cui stanno restaurando l’interno. Con la chicane alla sinistra della fontana però le macchine per fortuna vanno più piano".