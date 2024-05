"Spazi stretti, impossibile montare lo scivolo"

"Abbiamo fatto il possibile; noi di Hsc events teniamo molto al tema, le persone con disabilità non pagano mai". Rispetto alle persone che hanno avuto difficoltà a salire sulla ruota panoramica, per cui oggi è l’ultimo giorno a Macerata, l’amministratore delegato della società, Riccardo Claudi, si difende e specifica: "Noi abbiamo promosso la giornata per le persone con disabilità compatibili alla struttura, come ad esempio ragazzi autistici; quelle persone sono salite gratuitamente, con il nostro personale pronte ad aiutarle". Il problema per le persone in carrozzina sarebbe legato alla posizione della ruota, di fronte ai giardini Diaz, con la strada che "ha reso impossibile mettere uno scivolo come siamo soliti fare nelle altre città dove portiamo la ruota; sulla strada dove la ruota è stata posizionata passano anche molti pullman. Abbiamo fatto il possibile, abbiamo il tema molto a cuore. Le persone con disabilità da noi non pagano mai".