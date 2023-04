di Francesco Rossetti

"Uno spazio aggregativo nei locali della Fornace Ceccotti" è la proposta dell’assessore all’urbanistica Roberta Belletti nel contesto del progetto votato nell’ultima seduta del consiglio comunale e relativo al futuro sviluppo dell’intera area. Un piano, quest’ultimo, che all’esame delle opposizioni ha guadagnato osservazioni e critiche per quanto riguarda i collegamenti viari, pedonali e ciclabili del quartiere che sorgerà alle spalle della stazione, nonché su altre importanti questioni, ma sulle sorti della Fornace poco o nulla si è detto. "La destinazione è quella di un centro d’aggregazione, un punto a disposizione per la città. D’altronde, di spazio ce n’è parecchio, parliamo di circa 3.400 metri quadrati e tutto sarà deciso in futuro con la progettazione definitiva, ma le soluzioni possono essere diverse", ha detto l’assessore Belletti. Ebbene, che ne sarà di quella torre visibile dalla strada e dei suoi spazi sottostanti? Eretto nel 1921 da Balduino Ceccotti, in realtà non si sa troppo circa la storia di questo stabilimento che un tempo veniva utilizzato per la produzione di mattoni, tegole e coppi. A quanto pare, il suo periodo aureo fu nell’immediato dopoguerra, esattamente nel 1946, quando la Fornace ospitava circa 150 operai con una produzione stimata sugli 87mila laterizi al giorno. Una parabola industriale che però sembra essersi conclusa intorno agli anni ’80 e nei successivi ’90 alcuni incidenti ne hanno causato il crollo di una parte del tetto. Quanto alla politica, nella precedente variante della Giunta a guida Tommaso Claudio Corvatta (2017) si parlò di "uso pubblico e restauro ai fini dell’archeologia industriale" ma nel tempo i contributi della società civile non sono mancati. Da un semplice post sui social di un cittadino civitanovese che si chiedeva "perché non realizzarvi un museo archeologico per la città?", all’elaborato prodotto da uno studente della Magistrale in architettura dell’Università di Camerino (sede di Ascoli, ndr) Alessandro Gigli, che nel lontano 2012 redigeva la propria tesi di laurea proprio sulla riqualificazione della Fornace: un progetto di recupero della stessa e un centro culturale da realizzare. Lo studio a firma Gigli, con relatore il prof. Raffaele Mennella, prevedeva al suo interno una sala conferenze da 130 posti, una sala riunioni, un deposito, un laboratorio grafico, due aule, un ufficio, servizi igienici, una hall d’ingresso e un’altra per il ristorante, collegamenti vari, l’accettazione e il bar.