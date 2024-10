Spazio alle arti con ’Alima’. Corsi di danza e teatro

È nata Àlima (Associazione liberi movimenti artistici). Otto ragazze, amiche ed ex allieve della maestra Alina Bianchi, hanno dato vita a una nuova realtà con l’obiettivo di portare avanti le arti performative, a partire dalla danza e dal teatro. Corsi con docenti qualificati, spettacoli, mostre e laboratori. Katia Donati (presidente), Agnese Pantaleone (vicepresidente), Rachele Bitocchi, Olimpia Bitocchi, Veronica Paccaloni, Virginia Ruggeri, Greta Borgognoni e Giulia Moretti, che facevano parte del gruppo stabile di danza "Il Gabbiano" della fondazione culturale Diffusione Danza di Recanati, hanno deciso di recuperare un luogo del cuore per tutta la cittadinanza: uno spazio all’interno del chiostro di Sant’Agostino, sede storica della scuola della maestra Bianchi e chiuso da oltre un anno, da quando l’insegnante è purtroppo venuta a mancare.

Un posto che da oggi tornerà a splendere con un open day dalle 16.30 aperto al pubblico. "Si potranno sperimentare di persona le attività proposte e conoscere i maestri", spiega il direttivo. Per il corso di teatro (bambini, ragazzi e adulti) il docente è Rodolfo Salustri, per le lezioni di tango Maria Paola Svampa. Si parte con due settimane di prova e da novembre i corsi entreranno a pieno regime. Il calendario per l’anno accademico 2024/25 è in cantiere (info su Instagram e 3383804888). "Il nostro progetto pone le sue radici nel recupero dello storico locale della fondazione – continua il gruppo –. Vogliamo dare un risvolto contemporaneo alla storia che la maestra Bianchi ha scritto in ben 56 anni di attività, una nuova veste a quanto di più prezioso ci ha trasmesso: la passione per l’arte e la cultura, che oggi ci spingono ad affrontare questa nuova avventura".