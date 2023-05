Spazio "La Sorgente", l’amministrazione cerca locali idonei all’attività

Il Comune di Tolentino cerca locali adeguati per delocalizzare il centro polifunzionale "La Sorgente". Così ha incaricato il servizio patrimonio di redigere un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse. Queste le caratteristiche: una superficie dai 300 ai 400 metri quadri con destinazione magazzino, possibilmente nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze, al piano terra, con abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso ai diversamente abili. L’ente invita i proprietari di beni immobili che abbiano tali requisiti a dichiarare la propria disponibilità (le indicazioni si trovano sul sito istituzionale). "La Sorgente", che attualmente si trova in via Nazionale, necessita di disporre di maggiori spazi dove poter svolgere le proprie attività, rivolte sia alla cittadinanza tolentinate, che all’intero bacino di utenza dell’Ato XVI; ospita ad esempio l’Emporio solidale, Centro smistamento vestiario Caritas, Centro Famiglie, Centro Sollievo, ufficio Csv.