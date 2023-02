Spazio per eventi e per i giovani nell’area dell’ex supermercato

Si è rimesso in moto il laboratorio ’Corridonia 4.0’ (nella foto alcuni componenti) che anche quest’anno sarà presente al progetto interdiocesano "Le radici del futuro", sostenuto da Caritas italiana a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016. Dopo la prima edizione, che si è conclusa con la mostra fotografica lungo le mura di viale Italia, si sta lavorando ad un percorso creativo con l’obiettivo di progettare, disegnare e riqualificare l’area pubblica del parcheggio "ex Lidl" di via San Giuseppe, dove creare uno spazio per eventi da dedicare ai giovani e alla cittadinanza. "Finora abbiamo svolto un lavoro preparatorio – ha spiegato l’organizzatore Giovanni Di Girolamo – la prossima settimana terremo un incontro per strutturare il gruppo operativo di un‘iniziativa che sarà incentrata sulla zona dell’ex supermercato Lidl. L’idea non è tanto rivalorizzare lo stabile che ospiterà il centro pastorale ma riqualificare l’area – ha precisato - la base è creare un ambiente attrattivo. Insieme al Comune abbiamo pensato a delle semplici azioni, come ristabilire una illuminazione adeguata che possa fare da deterrente ad atti vandalici, ripulire l’area, disegnare un murales. Dopodiché vorremmo dare il via a delle manifestazioni giovanili, ad esempio musica e giochi popolari". L’anno passato, il titolo della mostra fu ’Corridonia: il vuoto degli spazi umani, tra abbandono e potenziale’, un fil rouge’ quindi che si lega con il tema del nuovo corso, tanto che quell’iniziativa sbarcò al festival dell’Innovazione della Caritas Europa. "È stata un’opportunità per apprendere nuove pratiche e migliorarci – ha chiosato Di Girolamo -. La volontà è quella di chiudere il progetto per l’estate".

d. p.