"Spazio piccolissimi" a Semi d’acero

A Semi d’acero di via Gigli, arriva "Spazio piccolissimi", un’area dedicata alle famiglie in attesa e con bambini piccolissimi dove, attraverso una serie di incontri, si vuole promuovere la costruzione della genitorialità attraverso l’ascolto e il sostegno di mamme e papà, creando un momento di confronto e riflessione sulle esperienze ma anche sulle difficoltà che incontrano per affrontare al meglio il compito che li aspetta. "Prendersi cura di una vita che cresce può fare la differenza non solo per la vita futura dei nuovi nati ma per la comunità tutta – interviene il sindaco Sandro Parcaroli –. Ci stiamo impegnando a garantire uno sviluppo infantile sano ed esperienze di qualità offrendo a bambini e famiglie una serie di incontri per promuovere lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale dei figli. Il progetto ‘Crescere nel Villaggio’ ci dà l’opportunità di offrire un percorso di grande valore nella costruzione di una comunità solida e consapevole". A Semi d’acero, guidati da un’educatrice professionale, piccoli e grandi, "impareranno facendo" tante semplici attività che possono essere facilmente replicate insieme a casa. Rientrano in questa iniziativa gli incontri con l’ostetrica Maria Lucia Beccacece, che tutti i giovedì, dalle 9.30 alle 11, nel Villaggio per Crescere Anffas, in via Vanvitelli, è a disposizione di mamme e papà in attesa o con figli appena nati, per rispondere alle loro domande. Info: 0733.256473.