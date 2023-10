Spazzatura, appello degli ambientalisti: "Né inceneritori né termovalorizzatori"

"C’è un solo futuro possibile nella gestione dei rifiuti e non prevede inceneritori né termovalorizzatori". Lo sostiene l’associazione "Marche a rifiuti zero" di fronte all’emergenza provinciale e alla soluzione ipotizzata da più parti per risolvere il problema, a cominciare da Confindustria. "In alternativa all’incenerimento – spiega il presidente Daniele Antonozzi – ‘Rifiuti zero’ propone una strategia del sì… Sì al taglio della produzione dei rifiuti, sì alla raccolta differenziata, sì alla tariffa puntuale, sì al riuso e alla riparazione, sì al riciclo e al recupero di materia a freddo. Invitiamo Confindustria e tutte le imprese a intraprendere un percorso serio e sostenibile di effettiva conversione all’economia circolare, realizzando finalmente il principio della responsabilità estesa del produttore". L’associazione, ricordando che "l’Europa respinge le richieste di fondi Pnrr per gli impianti di termovalorizzazione e considera l’incenerimento un ostacolo sulla strada della decarbonizzazione, richiama la legge regionale del 2018 con cui le Marche hanno escluso "qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (Css), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano". Antonozzi, già in prima linea nella battaglia di qualche anno fa contro l’idea di trasformare il vecchio cementificio di Castelraimondo in un impianto per l’incenerimento dei rifiuti, sottolinea che ci sono dei "falsi miti da sfatare". "Sono almeno quattro", dice, e va ad elencarli: "Uno: l’incenerimento è economia circolare? No, si produce poca energia rispetto a quella che si distrugge. Due: i Paesi più avanzati riciclano tanto e hanno gli inceneritori. Anche questo è falso. Chi ha gli inceneritori ricicla di meno. Tre: gli inceneritori contribuiscono all’autonomia energetica. No, di energia ne producono poca e per ogni Kwh emettono 600 grammi di Co2, contro i 200 dell’attuale mix energetico nazionale. Per non parlare del teleriscaldamento, che è solo un’ipotesi e anche piuttosto vaga: le reti costano tanto e sventrano le città. Quattro: chi dice no all’inceneritore vuole le discariche. È una tesi che fa ridere. Gli inceneritori impongono di avere almeno due tipi di discarica, per le scorie pesanti e per le ceneri volanti. Ma la questione più importante riguarda la sovracapacità: in Italia c’è una sovracapacità di oltre un milione di tonnellate rispetto agli obiettivi del 2035".