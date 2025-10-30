Gli specialisti degli assalti, almeno 11 banditi in azione: è ancora caccia ai fuggitivi

Macerata, 30 ottobre 2025 – Sarebbero almeno undici gli uomini che si sono messi in azione lunedì pomeriggio in A14 per l’assalto al portavalori e al furgone di scorta della Mondialpol. Un gruppo di cinque malviventi era sulla corsia sud, dove transitavano all’altezza del casello di Porto Recanati, i due blindati; quattro uomini erano sulla corsia nord, bloccata con un’autocisterna messa di traverso e chiodi sulla carreggiata.

Savino Costantino (a destra), arrestato dopo essere rimasto ferito nel conflitto a fuoco

I basisti arrestati vicino alla porta di servizio dell’A14

Altri due (poi arrestati) erano vicino alla porta di servizio dell’A14 con il furgone e la moto da utilizzare nella fuga. Sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Macerata, in collaborazione con i colleghi di Foggia, le ricerche dei componenti della banda.

Le fiamme dopo l'attacco a due furgoni portavalori tra i caselli di Loreto/Porto Recanati e Civitanova Marche

L’udienza di convalida per i malviventi catturati: chi sono

Per i tre malviventi catturati questa mattina si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto. Si tratta di Savino Pugliese, 43 anni, Giuseppe Rubbio, 51, e Savino Costantino, 56, tutti e tre di Cerignola. I primi due sono stati trovati dai carabinieri fermi accanto a un furgone, in attesa presumibilmente dei complici, su una stradina a Porto Potenza, accanto all’autostrada, e ora sono rinchiusi nel carcere di Montacuto. Il terzo, invece, è rimasto ferito a un polpaccio ed è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, piantonato dai carabinieri. Per i primi due l’udienza sarà in videocollegamento dal carcere, mentre per il terzo dall’ospedale.

Costantino, il bandito ferito, esperto negli assalti ai caveau e ai blindati

Proprio Costantino, il bandito rimasto ferito, è considerato uno degli specialisti degli assalti ai caveau e ai blindati. Anche nell’assalto in A14 avrebbe lasciato la sua firma: kalashnikov, esplosivi e chiodi per fermare le auto delle forze dell’ordine. Era sospettato di essere tra i componenti della banda che nel 2014 aveva dato l’assalto all’istituto valori Cosmopol di Avellino. Un blitz fallito grazie a una telefonata anonima alla Questura di Bari. Sempre Costantino fu arrestato a seguito del blitz «Le Iene» del 28 gennaio 2016 per il fallito assalto da 14 milioni al caveau dell’istituto valori Np Service di Foggia, concluso con un conflitto a fuoco con la polizia. L’altro ieri, ferito a un polpaccio, è stato lasciato a terra dai suoi complici, che si sono dati alla fuga.