Spedizione punitiva all’Hotel House: due condanne e due assoluzioni

Due condanne e due assoluzioni, per la violenta spedizione punitiva all’Hotel House, avvenuta l’8 settembre del 2018. Per le accuse di tentato omicidio e per aver portato un’arma, Idrees Abbas ha ricevuto una pena di otto anni e sette mesi, e Waseem Akbar di sette anni e tre mesi di reclusione. Assolti invece gli altri imputati, Sher Yar e Abdul Qahir, che pure erano stati coinvolti nelle indagini sull’episodio.

Secondo la ricostruzione dei fatti dell’accusa, Abbas, che aveva già dei precedenti, ad agosto 2018 se la sarebbe presa con un connazionale, dicendo che era stato lui a far arrestare un suo amico e che dunque si sarebbe vendicato uccidendolo. Poi qualche giorno dopo i quattro pakistani armati di spada, bastone di ferro e bastoni di legno avrebbero aggredito di nuovo il connazionale e un altro ragazzo, colpendoli al volto, alle braccia e all’addome; una delle vittime avrebbe avuto 40 giorni di prognosi per le lesioni, e l’altro 20. Qahir e Akbar poi il 3 settembre avrebbero pestato un altro pakistano, colpendolo alla testa con una spranga in ferro, minacciando di ucciderlo se fosse andato a denunciarli ai carabinieri. Infine l’8 settembre Abbas e Akbar avevano preso di mira il presunto delatore con un agguato: uno faceva da palo, l’altro estraeva dal giaccone una pistola e sparava contro il ragazzo. Solo per fortuna la pistola si era inceppata e il colpo non era partito, e l’arrivo provvidenziale di altri residenti nel palazzone aveva costretto i due alla fuga. Dopo le indagini dei carabinieri, i quattro erano finiti sotto accusa di tentato omicidio, lesioni, minacce e porto d’arma.

Ieri, in tribunale a Macerata, il pm Francesco Carusi ha chiesto condanne fino a dieci anni per gli imputati. Il collegio ha invece condannato solo Abbas e Akbar, che dopo il tentato omicidio erano stati anche sottoposti a fermo. Gli altri due imputati sono stati assolti con la formula piena, in quanto ritenuti estranei agli altri episodi di intimidazione. Gli imputati condannati, difesi dagli avvocati Simone Matraxia e Vanni Vecchioli, ora potranno fare appello contro la sentenza.