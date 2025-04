Spedizione punitiva. Ragazza aggredita . Rissa in strada tra famiglie

Prima una ragazza viene aggredita e picchiata in strada. Poi i familiari di lei decidono di vendicarsi e vanno a casa del presunto aggressore. Una sorta di spedizione punitiva. In difesa di quest’ultimo intervengono i suoi parenti ed è il caos, ieri pomeriggio, tra via Tibaldi e via Spalato a Macerata. Una ventina di persone si sono picchiate, a mani nude, in mezzo alla strada, sotto gli occhi sconcertati di chi stava passando in zona in quel momento.

La vicenda, sulla quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che fino a ieri sera avevano trattenuto in caserma diverse persone, è cominciata nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno. Una giovane donna peruviana, sulla trentina, stava camminando in via Pantaleoni, quando è stata aggredita e malmenata da un uomo che poi si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e la polizia. La giovane donna, dopo le prime cure del caso, è stata fatta salire a bordo di una ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per un controllo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, comunque. Da chiarire i motivi dietro all’aggressione.

Ma i familiari della ragazza aggredita hanno reagito e, qualche ora più tardi, intorno alle 16, si sono recati a casa del presunto aggressore. Da lì la rissa violenta in mezzo alla strada, che ha visto coinvolte una ventina di persone: due gruppi, tutti formati da peruviani, che a mani nude se le sono date di santa ragione. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, la polizia locale e una ambulanza del 118. Nessuno dei partecipanti alla maxi rissa sarebbe, comunque, rimasto ferito in maniera grave. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato solo una decina di peruviani: sono stati fermati e portati in caserma. Tra questi anche l’aggressore che aveva malmenato la donna in mattinata. La posizione dei peruviani fermati è ora al vaglio dei carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e individuare i partecipanti alla rissa in strada. Le indagini per chiarire i contorni della vicenda, a partire dall’aggressione avvenuta a mezzogiorno, sono in corso.