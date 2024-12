"Speravamo di fare una partita migliore. Ma non era facile"

"Pensavamo di fare una partita migliore. Prendiamo un punto che non ci soddisfa, ma fa classifica". È quanto afferma il tecnico rossoblù Sante Alfonsi. "Il campo – ha commentato – era pesante e non era facile giocare. Non abbiamo vinto, ma siamo migliorati perché tempo fa avremmo potuto anche perdere una gara così. La Fermana è stata brava in fase difensiva, concedendoci poco. Tuttavia, se avessimo segnato a 5 minuti dalla fine con Brunet, non avremmo rubato nulla. Dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni nella ripresa. Poi è vero che nel primo tempo non abbiamo prodotto granché e loro sono stati un po’ più aggressivi. Il fallo di Bevilacqua? L’errore del giocatore è stato più che altro nell’episodio che ha portato al primo dei due gialli". Civitanovese-Fermana è il match dei destini incrociati. Punti salvezza in palio, ma anche tanti ex tra campo, panchina e tribuna. Tra i canarini, gli ex giocatori rossoblù Bolzan, Paolucci, Ruggeri e Ferretti. Nei rivieraschi, il vice di Alfonsi Romandini e il baby Giandomenico sono stati nelle giovanili canarine, mentre i giocatori Capece, Tassi, Diop e Passalacqua hanno militato nella prima squadra. Proprio Marco Passalacqua, difensore rossoblù, ha detto la sua sulla partita: "Abbiamo cercato fino all’ultimo di portare a casa i tre punti. Ora dobbiamo essere positivi e pensare di averli guadagnati su una diretta concorrente". In difesa la Civitanovese ha rischiato poco. "Un aspetto – ha spiegato – che dà morale e fa crescere". La testa ora è sulla partita "con la Recanatese, altro derby, altra sfida salvezza".

f. r.