Sperequazione fondi universitari nelle Marche: Ancona e Urbino ricevono di più

"C’è una palese sperequazione nella ripartizione dei fondi disponibili. Ad Ancona e Urbino è andato un milione di euro a fronte di soli 100mila euro per Macerata e Camerino". Daniele Staffolani, già dirigente Erap di Macerata e consigliere comunale del Pd, richiama l’attenzione sul riparto dei fondi tra le 60 Università statali per il sostegno alle spese di affitto degli studenti fuori sede, che per quest’anno valgono 16 milioni di euro.

L’assegnazione avviene in base al numero degli studenti partecipanti ai bandi di concorso, riservati ai non residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 20mila euro e che non godono di altri contributi pubblici per l’alloggio. "Alle Marche – sottolinea Staffolani – è stato destinato un importo di 1.092.979 euro, così diviso tra i quattro atenei: Ancona, 698.292 euro, Urbino 292.039, Macerata 86.744 e Camerino 15.903. Le Università di Ancona e Urbino hanno fatto la parte del leone, mentre alle università della nostra provincia sono toccate le briciole. Ancona ha avuto una somma superiore di otto volte rispetto a quella di Macerata, Urbino quasi quattro volte, nonostante tale sproporzione non trovi riscontro nel numero degli studenti iscritti (14.855 Ancona e 13.941 Urbino contro i 9.198 di Macerata e i 5.709 di Camerino)".

Diverse secondo Staffolani le possibili cause. "Forse gli studenti fuori sede di Macerata e Camerino sono in numero di gran lunga inferiore a quello di Ancona e Urbino, e ciò, purtroppo, segnalerebbe una scarsa attrattività dei nostri atenei al di fuori dell’ambito provinciale o regionale. Oppure gli studenti fuori sede di Macerata e Camerino appartengono, per gran parte, a famiglie che non hanno necessità di contributi in quanto registrano un Isee sopra 20mila euro. Ma può anche darsi che le Università di Macerata e Camerino non abbiano dato adeguata pubblicità al relativo bando di concorso e vi sia stata, dunque, una scarsa partecipazione".

Per Staffolani, i rettori dovrebbero far sentire la loro voce, facendo conoscere la percentuale degli studenti fuori sede e la loro provenienza geografica, tenuto conto del fatto che questa penalizzante ripartizione si aggiunge al consistente taglio dei fondi ordinari (-3,2% Macerata e -3,1% Camerino).