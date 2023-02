Sperimentazione educativa per dare ascolto ai giovani

Lunedì e martedì il Centro Fonti San Lorenzo e l’Ic Badaloni di Recanati daranno vita a una sperimentazione educativa di grande valore mettendo in pratica un modello di scuola fondato sulla cooperazione e la responsabilità diffusa. Sotto la regia di Stefano Casulli (pedagogista) e di Isabella Bottazzi e Monica Di Ferdinando (referenti di plesso) si è cercato di mettere insieme l’esperienza scolastica con quella urbana e informale del Centro Fonti San Lorenzo anche sulla base dell’innovativo Patto Educativo di Comunità stipulato con l’altro Ic di Recanati, il Gigli. Negli scorsi mesi, le tante proposte giunte da studenti, docenti e realtà del territorio sono state organizzate in moduli di due ore che saranno gestiti da due o più studenti affiancati da un docente "cooperativo" che farà da supporto tecnico e confronto operativo. Un modo, questo, per rendere questi due giorni una palestra di ascolto e scoperta degli interessi dei giovani, ma anche per mettersi alla prova con problemi reali di gestione e organizzazione. Questa sperimentazione diventerà anche un documentario grazie al regista cinematografico Giorgio Cingolani che unirà le riprese video al materiale prodotto all’interno di uno dei laboratori, quello di "Comunicazione e documentazione attiva".