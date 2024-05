"Spesa, bollette e sanità. I pensionati fanno fatica"

"Molti, in particolare quelli che vivono soli, mi dicono che mentre fino a qualche tempo fa con 30 euro coprivano la spesa per gli alimentari di quattro/cinque giorni, oggi coprono quella di appena due giorni. Il dato di Macerata conferma ciò che è emerso anche in precedenti rilevazioni: per mangiare qui da noi si spende più che in tante altre parti d’Italia". Silvano Gattari è responsabile dei pensionati della Cna, un osservatorio privilegiato per capire come il carovita morda sulla pelle viva delle persone. "Altro fattore che incide in modo rilevante sulla vita dei pensionati – prosegue – è quello inerente ai costi della sanità. Non a caso molti rinunciano alla prevenzione. Ma anche quando avvertono qualche sintomo e hanno bisogno di fare una visita di controllo, se vogliono averla in tempi decenti e non aspettare sei mesi, devono rivolgersi a centri privati, ovviamente pagando la prestazione. E poi ci sono i costi delle bollette che, specie nei mesi invernali, si fanno davvero sentire". Naturalmente, alla radice del problema c’è soprattutto il fatto che la rivalutazione delle pensioni non basta a coprire l’inflazione. "Un aspetto a cui il governo dovrebbe prestare maggiore attenzione e rispetto al quale riteniamo che si debba specificare la situazione dei pensionati. Un modo c’è, già presente in diversi paesi europei. Oggi l’Istat fa i calcoli sulla base dei prodotti e servizi inseriti nel cosiddetto paniere. Ma questo è riferito alla famiglia. Sarebbe bene che di panieri ce ne fossero due, uno dei quali specifico per i pensionati, poiché si tratta di una situazione diversa, particolare". Gattari è consapevole del fatto che questa proposta non troverà attuazione domani mattina. "Ritengo, però, che qualcosa si può e si deve fare subito. Parlare di concertazione non è più di moda, ma sarebbe molto importante se l’amministrazione comunale creasse un tavolo di confronto con tutte le associazioni dei pensionati per cercare di mettere in atto interventi di sostegno, specie per le fasce più deboli".

f. v.