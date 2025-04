Spesa gratis al market. Denunciate due donne

Arraffano generi alimentari e cosmetici dagli scaffali del supermercato e li nascondono nelle tasche del cappotto. Ma sono finite nei guai, scoperte dai carabinieri della Compagnia di Camerino, una 39enne e una 69enne, entrambe residenti nella provincia. Devono rispondere di furto aggravato.

Venerdì sera, da un supermercato di Camerino è arrivata la richiesta di intervento ai carabinieri: i cassieri erano insospettiti dal comportamento delle due donne, che avevano girato a lungo tra gli scaffali. La pattuglia dunque è arrivata e ha fermato le due che uscivano dal supermercato. Con il controllo, i militari hanno accertato che si erano impossessate di cose da mangiare e di prodotti per la bellezza. La merce, interamente recuperata, è stata restituita al gestore dell’attività. Le due sono state denunciate alla procura per il furto.

Sempre nell’area di azione della Compagnia di Camerino, ma questa volta a Matelica, i carabinieri della stazione locale, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Macerata, hanno arrestato un 28enne residente a Esanatoglia. Il giovane uomo dovrà scontare una pena di quattro mesi di reclusione per il reato di porto abusivo di armi. L’arrestato, dopo essere stato rintracciato dai militari, è stato accompagnato al carcere di Fermo, dove sconterà la pena stabilita.

Purtroppo, nonostante i sistemi di sicurezza, non di rado si verificano i taccheggi nei supermercati. Nelle scorse settimane a Tolentino due ladri di profumi, padre e figlio, erano stati incastrati dalle telecamere di un supermercato. Avevano rubato prodotti per un bottino del valore di 1510 euro, per poi allontanarsi con un’auto a noleggio. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile avevano denunciato i due alla procura, un 49enne e un 26enne di origini straniere residenti in Abruzzo.

Continua così il giro di vite da parte dei militari, intensificando i controlli, per garantire la sicurezza sulle strade e nei comuni dell’entroterra e delle aree montane.

Lucia Gentili