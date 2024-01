Spese elettorali del sindaco nel 2022. La minoranza: "Vogliamo le cifre"

Trasparenza sulle spese elettorali delle amministrative del giugno 2022 "il sindaco rimane ancora in silenzio e non dà alcuna informazione ai civitanovesi né sul rendiconto di quanto speso né sui nomi di chi, eventualmente, abbia sponsorizzato e sostenuto il suo impegno elettorale". L’opposizione incalza Fabrizio Ciarapica e gli chiede di rendere pubblica la lista della spesa elettorale perché nel sito web del Comune risulta solo un preventivo di 5.000 euro. Per questo i consiglieri comunali di centro sinistra Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati, Elisabetta Giorgini, Letizia Murri e Piero Gismondi hanno protocollato un’interrogazione chiedendo al presidente Fausto Troiani di calendarizzare la risposta del sindaco in aula consiliare. Nel documento, indirizzato anche al responsabile comunale dei dati della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, la minoranza ricorda che "la Corte di Appello di Ancona il 4 maggio 2022 ha richiesto a ogni candidato, sindaco o consigliere, nelle elezioni comunali di rendere la dichiarazione e rendicontazione che deve essere sottoscritta, con la prevista formula ‘sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero’". Nel sito comunale, dove la legge prevede obblighi di pubblicazione e trasparenza "il sindaco – aggiungo – non ha ancora pubblicato il rendiconto relativo alla campagna elettorale e il dettaglio dei contributi ricevuti da terzi e alcuni consiglieri comunali eletti nelle fila della maggioranza, qualcuno per due anni consecutivi, non hanno comunicato né pubblicato, sul sito ufficiale del Comune, le dichiarazioni patrimoniali e il loro curriculum vitae". Quindi la richiesta "di quali sono state le misure adottate dall’amministrazione nei riguardi di tutti i politici che hanno omesso di pubblicare i documenti indicati nel sito del Comune di Civitanova e con particolare rifermento all’area ‘Amministrazione Trasparente’".