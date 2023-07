Spese facili Chiesto un secolo di carcere

E’ attesa per domani la sentenza di primo grado sul processo delle ormai famose "spese facili" in Regione, quello oggetto di un lungo ping pong giudiziario che va avanti da quasi dieci anni a colpi di ricorsi. L’accusa, per 38 imputati rimasti (su 55 iniziali) tra capigruppo di partito e consiglieri regionali (ex e attuali), è di peculato. In caso di condanna si attiverebbe per gli amministratori pubblici la legge Severino che all’articolo 11 del decreto legislativo del 2012 stabilisce la sospensione e la decadenza di diritto degli stessi in condizione anche di incandidabilità. E tra i casi del genere che destano più attenzione, c’è quello del neo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, all’epoca deille indagini era consigliere regionale e capogruppo di Futuro e Libertà.

La Procura di Ancona ha chiesto 31 condanne su 38 imputati rimasti nel processo delle spese facili. Condanne che in tutto ammontano a quasi un secolo di carcere (88 anni). Sei sono le richieste di assoluzione e per una posizione c’è la prescrizione, riguarda Guido Castelli di Ascoli, senatore e commissario del sisma per la ricostruzione. Tre anni sono stati chiesti per: Adriano Cardogna, Sandro Donati, Paolo Eusebi, Dino Latini (presidente del consiglio regionale), Maura Malaspina, Enzo Marangoni, Erminio Marinelli, Francesco Massi Gentiloni (ex candidato a presidente della Regione per il centrodestra), Giulio Natali, Mirco Ricci, Daniele Silvetti (sindaco di Ancona). Due anni e 10 mesi di condanna chiesti per: Luca Acacia Scarpetti, Raffaele Bucciarelli, Valeriano Camela, Mirco Carloni (deputato della Lega), Graziella Ciriaci, Elisabetta Foschi (moglie dell’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi), Sara Giannini (ex segretaria Pd), Paola Giorgi (tra le candidate ad assessore alla Cultura per il sindaco Silvetti), Marco Luchetti, Luca Marconi, Almerino Mezzolani (ex assessore alla sanità), Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini (ex candidato sindaco a Porto Sant’Elpidio), Moreno Pieroni (sindaco di Loreto), Angelo Sciapichetti (segretario provinciale Pd a Macerata), Umberto Trenta. Due anni di condanna chiesti per: Gianluca Busilacchi (professore universitario) e Giancarlo D’Anna. Assoluzione chiesta per: Fabio Badiali (sindaco di Castelplanio), Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli ex presidente della Provincia di Ancona), Giuseppe Pieroni, Gino Traversini.