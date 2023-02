"Spese facili in Regione" Assolti Brini e Capponi

"Per 12 anni la messa alla gogna e adesso siamo stati assolti con formula piena. Io e Brini abbiamo dato incarico di avviare l’azione di risarcimento danni". Così il sindaco di Treia ed ex consigliere regionale, Franco Capponi. Con riferimento all’articolo di ieri dal titolo "Escono dal processo 16 ex consiglieri regionali", sulle spese facili in Regione, precisiamo che Ottavio Brini e Franco Capponi sono stati assolti in appello con formula piena, "perché il fatto non sussiste", con sentenza irrevocabile del 23 maggio 2022. Le indagini della procura di Ancona riguardavano le presunte irregolarità commesse tra il 2008 e il 2012 da parte di 61 consiglieri e 5 addetti ai gruppi. Il procedimento nel complesso riguardava spese per libri, occhiali, pranzi, spostamenti, donazioni di beneficenza che sarebbero stati pagati con i soldi pubblici, omaggi e doni natalizi. Gli ex consiglieri regionali Capponi, Brini (all’epoca capigruppo prima l’uno e poi l’altro di Forza Italia) ed Enzo Marangoni (capogruppo Lega Nord) sono stati tutti assolti in appello. "La parte di processo che ci riguardava – spiega Capponi – era quella, per così dire, più corposa perché io e Brini avevamo il ruolo di capigruppo e quindi la rendicontazione era in capo a noi. Considerando che le accuse in corso per gli altri sono minori, direi che tutta questa operazione è stato fumo negli occhi, non porterà a nulla dal punto di vista della penalità dal momento che, a rigor di logica, se non c’erano motivi per noi figuriamoci per gli altri. Il dispiacere, per quanto mi riguarda – fa notare Capponi – è che io impropriamente mi sono sospeso dalla carica di sindaco e quei due anni di vita nessuno me li ridarà indietro, nemmeno una sentenza di assoluzione. Assurda poi la legge Severino, come abbiamo visto i livelli di giudizio servono. Quello che ci è accaduto dimostra che una la riforma della giustizia è indispensabile".