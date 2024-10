Spese legali, Civitanova supera Ancona

Un Comune litigioso quello di Civitanova, con un piede spesso nelle aule di tribunale tanto che tra le risorse di bilancio per le spese legali spende più di quello di Macerata e perfino più di Ancona. È quanto emerge dai dati inseriti nel portale Siope, il Sistema informatico che registra le operazioni degli enti pubblici e attraverso cui vengono rilevati e monitorati gli incassi e i pagamenti. Una montagna di dati (nel sito all’indirizzo www.siope.it) che restituiscono una fotografia dei movimenti effettuati dai tesorieri.

E che la spesa legale a Civitanova sia alta lo conferma il fatto che nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata portata in discussione una variazione al bilancio 2024, che conteneva anche 45mila euro da aggiungere al capitolo dei costi degli avvocati, perché la somma prevista all’inizio dell’anno non basta a coprire l’esborso per il pagamento delle parcelle di chi si occupa di difendere l’amministrazione comunale nei vari contenziosi giudiziari. La spesa affrontata in bilancio nel 2023 da Palazzo Sforza – secondo i dati Siope – per le consulenze legali è stata di 176mila euro, superiore rispetto a Macerata (123mila euro) e quasi pari a quella di Ancona (190mila euro), capoluogo di regione e con più del doppio degli abitanti. L’andamento di questa specifica voce nel 2024, dopo primi nove mesi, vede Civitanova assestarsi su una spesa di 123mila euro, superiore sia a quella maceratese (75mila euro) che a quella dorica (85mila euro). E adesso la giunta chiede al consulto comunale di votare per aggiungere altri 45mila euro agli stanziamenti già approvati.

Quali parcelle e quali cause ci siano dentro questo importo non è stato spiegato dagli amministratori: il dettaglio non è agli atti dell’aula consiliare e non è stato consegnato a consiglieri comunali dell’opposizione, che ne hanno fatto richiesta anche durante la commissione bilancio senza aver risposta. Anche nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Civitanova non c’è traccia degli elenchi degli incarichi legali affidati nel 2024 per i ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato soprattutto su questioni di politica urbanistica o, come per la battaglia con l’ex assessore Gironacci, intorno alla legittimità del provvedimento di revoca della delega di assessore, mentre invece per la chiamata in giudizio – e sono tante – da parte di cittadini che subiscono guasti alle vetture o incappano in cadute per colpa di strade e marciapiedi dissestati il Comune ha attivato una convenzione con un legale.