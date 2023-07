Spese legali per il procedimento, rimborsato Cognigni

Rimborsate all’assessore Giuseppe Cognigni le spese legali sostenute per il procedimento penale aperto a suo carico, e poi archiviato, al Tribunale di Macerata. La vicenda è quella legata alla contestazione del reato di rivelazione di segreto d’ufficio. Cognigni si è dovuto difendere dall’accusa, emersa in una indagine della guardia di finanza intorno a Calamaretto, di aver avvertito i titolari del locale di togliere l’immondizia dalle pertinenze dello chalet perché sarebbero arrivati controlli dei vigili urbani. Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato lo scorso aprile e Cognigni ha quindi richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, garantita dagli avvocati Federico Valori e Riccardo Sacchi. Il Comune di Civitanova ha provveduto a liquidare la somma all’assessore come rimborso della spesa sostenuta, in questo caso 2.080 euro, come da parcella presentata da Sacchi. Il Servizio Affari Legali di Palazzo Sforza trasmetterà al proprio broker la fattura per ottenere, a sua volta, il rimborso della somma.