Spese pazze in Consiglio regionale Spacca e Bugaro in attesa di giudizio

Abbracciavano due legislature, l’ottava e la nona, dal 2008 al 2012, le spese del Consiglio regionale finite nel maxi processo dove giovedì, con formula piena, sono stati assolti tutti i 38 imputati rimasti nel procedimento per peculato (per 16 a febbraio era stata già dichiarata la prescrizione). Un ammontare di 1,2 milioni di euro.

Per il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, le spese finite sotto accusa erano relative a otto capi di imputazione, una cifra che ammontava a poco più di 26mila euro, suddivisa tra le due legislature e per alcune spese fatte in concorso con i presidenti dei gruppi consiliari di quegli anni come Francesco Massi Gentiloni Silveri (Popolo della Libertà), Fabio Pistarelli (Alleanza Nazionale) e una consigliera di allora, Franca Romagnoli (Futuro e Libertà). Tra le voci di spesa contestate c’erano finiti anche 60 manifesti per un convegno di Fini (costati 85 euro), un autobus noleggiato per un incontro a Roma, alla Camera dei deputati, con consiglieri regionali e provinciali (costato 1.400 euro). Tra i 38 assolti perché il fatto non sussiste c’è stato anche un ex consigliere che si è visto assolvere con un’altra formula, per un capo di imputazione, quella per non aver commesso il fatto. E’ la posizione di Paolo Eusebi e limitatamente alla spesa per le sigarette. Queste, sosteneva la procura, erano finite in uno scontrino poi rimborsato al presidente del gruppo consiliare Italia dei Valori (siamo nel 2010), in tutto 10 euro e 50 centesimi. Il pm Ruggiero Dicuonzo aveva chiesto l’assoluzione solo per cinque imputati: il sindaco di Castelplanio Fabio Badiali, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni e Gino Traversini. Lo stesso pm aveva chiesto la prescrizione solo per il senatore Guido Castelli, commissario del sisma, ma anche lui è stato assolto con formula piena.

Le condanne erano state chieste per 31 imputati su 38, e andavano da 3 anni a 2 anni e 10 mesi.

L’inchiesta sulle spese facili, partita con 66 indagati iniziali, non ha portato ancora a nessuna condanna definitiva. Nonostante la sentenza di giovedì, resta in piedi un altro procedimento. Quello di due personaggi importanti del mondo politico degli ultimi venti anni nelle Marche. Giacomo Bugaro e Gian Mario Spacca, le cui posizioni avevano preso una strada diversa perché all’udienza preliminare della Gup Francesca Zagoreo del 2016 avevano fatto l’abbreviato erano stati assolti in primo grado e poi anche in appello. La procura generale aveva fatto ricorso in Cassazione e la suprema corte lo aveva accolto con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. In Umbria, con sentenza del 27 ottobre 2021, Bugaro e Spacca sono stati condannati ma hanno fatto poi loro ricorso in Cassazione. A febbraio scorso gli ermellini hanno annullato il giudizio di appello rinviando alla Corte di Appello di Firenze il processo. Si attende la fissazione dell’udienza. A quanto pare non è ancora finita.