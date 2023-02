Spesi 45mila euro per le consulenze

Rispetto ai siti che erano stati ritenuti idonei, già nel corso del 2021 i Comuni interessati – 22 – hanno presentato i loro piani di dettaglio e le loro osservazioni. L’operazione per completare l’analisi localizzativa delle aree idonee ad ospitare l’impianto è stata poi affidata dall’Ata (l’Assemblea territoriale d’ambito che raccoglie i sindaci della provincia, guidata dal presidente Sandro Parcaroli), alle Università di Ancona (per la parte tecnica) e Macerata (per la parte amministrativa), con uno stanziamento di 45mila euro. Ad oggi, però, non c’è ancora una soluzione. E portare i rifiuti fuori provincia è diventata l’unica soluzione.