Spettacoli dal vivo: corso riservato a persone con disabilità

Un corso di teatro inclusivo per persone con disabilità, che potranno cimentarsi nell’arte dello spettacolo dal vivo. Il Politeama, gestito dalla Fondazione Franco Moschini, con il contributo di Simonelli Group, presenta "Tutti INscena". Partirà il 7 novembre. Il corso, gratuito, sarà tenuto dalle insegnanti Ada Borgiani (nella foto) e Ilaria Battaglioni del Centro Teatrale Sangallo (scuola di teatro fondata da Saverio Marconi che vanta oltre quarant’anni di esperienza) ed è rivolto a persone con disabilità a partire dai 16 anni. Il progetto si inserisce in un percorso iniziato lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e attività di inclusione sociale con particolare attenzione ai giovani; vede la collaborazione con Simonelli Group, l’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè di Belforte del Chienti, vicina ai temi sociali e di inclusione. "Siamo felici di sostenere, per il secondo anno consecutivo, il teatro Politeama nelle sue iniziative a favore di giovani con disabilità e delle loro famiglie – ha commentato Marco Feliziani, ceo di Simonelli Group -. In linea con quello spirito di sostegno all’inclusione che è uno dei cardini della nostra missione di impresa, auguro ogni successo al corso". Il teatro come strumento potente per favorire l’inclusione ed eliminare le barriere fisiche e sociali. L’attività artistica come strumento di crescita individuale e collettiva, veicolo di scambio reciproco, momento di valorizzazione delle diversità di ciascuno. Le lezioni si svolgeranno nei laboratori del Politeama, in corso Garibaldi, e termineranno con uno spettacolo aperto al pubblico. Informazioni e iscrizioni all’infopoint del Politeama, telefonando allo 0733.968043 o scrivendo a info@politeama.org.

l. g.