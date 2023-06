Spettacoli e concerti: ecco l’estate tolentinate

di Lucia Gentili

Quattro mesi di eventi, musica, degustazioni, spettacoli, concerti e shopping sotto le stelle. È l’estate tolentinate, presentata ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi, con la vicesindaco Alessia Pupo, il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, l’assessore Fabiano Gobbi, i consiglieri delegati Fabio Borgiani, Fabio Montemarani, Samanta Casali e i rappresentanti di Zagreus (Michele Polisano, Edoardo Costantini) e Ricrea (Massimiliano Panunti). Da giugno a settembre, fino alla Festa del Perdono di San Nicola (ma si sta già programmando fino a fine ottobre), quasi tutte le sere, il cartellone propone appuntamenti gratuiti e adatti a persone di ogni età, a tutta la famiglia. "Fondamentale la sinergia tra amministrazione, associazioni del territorio e attività economiche – hanno spiegato i promotori –, che ha portato alla stesura di un programma testimonianza della vivacità della comunità tolentinate". "C’è fermento – ha esordito il sindaco –. Sarà un’estate piena di cose da vedere e da fare". "Con un’attenzione particolare per i bambini e anche per lo sport", ha aggiunto la vicesindaco. "Continueranno fino a tutto luglio i fortunati mercoledì dello shopping, grazie ai commercianti", è intervenuto Gobbi. Il consigliere Borgiani ha illustrato alcuni appuntamenti, come la rassegna di cinema con Officine Mattoli i lunedì di agosto al campetto dell’oratorio Don Bosco; la rassegna Suoni d’Estate al cortile della Biblioteca Filelfica, le iniziative "Estive: giochi, creatività e divertimento per bambini" a cura dell’associazione Ricrea (4, 11, 25 luglio e 1 agosto), tra miniolimpiadi e giochi di una volta, solo per citarne alcuni. O la serata Top80 il primo settembre. La Casali ha ricordato anche le iniziative al Castello della Rancia. "C’è stato un grande gioco di squadra – è intervenuto Massi –, tra tutta l’amministrazione, le associazioni, i comitati di quartiere e contrada, i comitati festeggiamenti, le due Pro Loco, l’Informagiovani ecc. L’obiettivo: eventi gratuiti e fruibili a tutti". "Abbiamo dovuto centellinare le spese – ha concluso il sindaco –, perché la situazione non è rosea ma non volevamo impattare sulla vita sociale. Con quello che avremmo speso per il Premio Ravera abbiamo organizzato gli eventi fino a ottobre, diluendo la somma per tanti appuntamenti". Il programma completo si trova sul sito istituzionale del Comune. Sabato prossimo, alle 21 in piazza della Libertà, "Notte Bianca dei Bambini" (Pro Loco) con Cristina D’Avena come ospite speciale.