Spettacoli e concerti, utile di 1.820 euro

Si è chiuso con un utile di 1.820 euro il consuntivo 2024 dell’azienda Teatri di Civitanova, che ha usato l’intero contributo comunale di un milione e 120mila euro. Il 2024 è l’anno che ha segnato anche il ritorno alla completa disponibilità del cine teatro Rossini, che nel 2023 è rimasto chiuso per circa dieci mesi per lavori di ristrutturazione.

La possibilità di utilizzare il cinema dopo la riapertura ha consentito all’azienda di registrare un incremento degli incassi, di circa 20mila euro rispetto al 2023: 68mila euro invece dei 48mila dell’anno precedente tra la biglietteria del Rossini (29mila euro), del Cecchetti (38mila euro) che si conferma una sala trainante per le scelte delle pellicole e poi dell’Annibal Caro con 1.080 euro. Nell’organigramma dei Teatri, azienda di cui è presidentessa Maria Luce Centioni, figurano sei persone e tra queste ci sono Paola Recchi, direttore generale ma facente parte del personale non dipendente, perché dirigente del Comune incaricato della gestione dell’azienda, poi Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca, Valentina Sbriccoli, coordinatrice dei servizi teatrali, e poi gli operatori cinematografici-macchinisti Giuseppe Vallesi, Mirko Paoloni e Roberta Saccoccio. Per mantenere l’operatività l’azienda ha dovuto avvalersi di personale esterno attraverso contratti di lavoro interinali e il conferimento di incarichi professionali, e infatti il bilancio evidenzia un aumento dei costi relativi al personale non dipendente. Le prestazioni di lavoro sono raddoppiate passando dai 53mila euro del 2023 ai 104mila del 2024; quelle di lavoro autonomo da 42mila a 93mila euro.

Questi i costi sostenuti per le iniziative organizzate nel 2024: Rassegna Jazz 17.300 euro, Civitanova Danza 93mila euro, i Martedì dell’Arte 10mila euro, mostre ed eventi in Pinacoteca Moretti 51mila euro, Teatro di Primavera 8.400 euro, Cinema all’aperto 2.500 euro, festival Vita Vita 53mila euro, festeggiamenti patrono San Marone 41mila euro, spettacolo fuochi pirotecnici a Ferragosto 15.800 euro, Miss Italia 20.100 euro, evento "Risuona la piazza" 150mila euro, Teatro amatoriale 180 euro, Civitanova Classica 17mila euro, Teatro con mamma e papà 1.240 euro, Festival del cinema 21mila euro, Popsophia 120mila euro, concerti Bizzarri 13mila euro, spettacoli teatrali diversi 27mila euro, altre iniziative 24mila euro, Civitanova all’Opera 77mila euro, Festival Varco 47mila euro, stagione prosa invernale 59mila euro.

Lorena Cellini