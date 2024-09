Spettacoli e premiazioni per il palio a San Ginesio. Appuntamento a sabato

Sabato è tempo di Palio a San Ginesio, dopo il rinvio di Ferragosto per maltempo. Dalle 16 tuffo nel passato con il corteo della Municipalità e delle quattro porte che sfilerà verso il campo del Palio. Alle 16.30 disputa della 53ª edizione del Palio della Pacca, narrata con passione da Paolo Rocchi. La giornata si concluderà con premiazioni e spettacolari esibizioni. Il nome del Palio della pacca-assalto al saraceno deriva dal premio, la pacca di porco, acquistata nel 1390 dal Camerlengo per il cavaliere vincitore. I cavalieri giostranti che difenderanno i colori dei rioni vedono tre conferme e un ritorno rispetto alla Giostra dell’anello del 2 giugno. Il vincitore Alessio Ricchiuti cercherà di conquistare il "cappotto" per Porta Offuna. I colori di Porta Ascarana saranno difesi nuovamente da Mimmo Spinelli, desideroso di mostrare il proprio valore dopo la squalifica nel palio precedente. Denny Coppari per Porta Picena e Lorenzo Melosso per Porta Alvaneto si confronteranno di nuovo dopo pochi giorni dalla Quintana di Ascoli Piceno che li ha visti protagonisti lo scorso 4 agosto.

