Spettacoli e prevenzione: c’è tutto alla StraCivitanova

StraCivitanova, non solo corsa. Un sabato pomeriggio di eventi e incontri nel segno dello sport, della solidarietà e dell’inclusione. Mancano ormai pochi giorno all’appuntamento sportivo con la Run10K, la corsa sulla distanza di 10.100 chilometri, competitiva e non competitiva, organizzata dall’Atletica Civitanova, presieduta da Sergio Bambozzi, e in programma per domenica, con partenza alle 9,30 al Varco sul Mare. Previsti grandi numeri, fino all’altro ieri erano circa 700 gli iscritti per la corsa, tra competitiva e non competitiva, ma c’è anche la passeggiata di 4 chilometri, la Strafamily. L’evento prende il via già da domani con una serie di appuntamenti, a partire dalle 16, nella Palazzina Sud del Lido Cluana. Il titolo della serie di incontri è "Tutto un altro sport" e parte alle 16 con la performance street di Spazio Hip Hop – Zona 14.

Alle 16,30 lo spazio condotto da Paolo Nanni con "Vite digitali" (Pregetto Red Villaggio digitale) e alle ore 18 "Lo sport oltre il traguardo" con la giornalista Silvia Del Beccaro e le storie di riscatto e di inclusione. Alle 19 spettacolo di Nura Danza e, a seguire, brindisi con l’associazione Lulù e il Paese del Sorriso, che ha la base a Esanatoglia si impegna per tanti progetti di inclusione, tra i quali "Da dipendenti a "in-Dipendenti". Attenzione speciale anche alla prevenzione.

Approfittando di un evento amato e conosciuto come la Stracivitanova, il Rotary Club di Civitanova e quello di Porto San Giorgio hanno organizzato un fine settimana di prevenzione cardiovascolare, con uno screening ecografico gratuito grazie al supporto di due cardiologi e della collaborazione dei professionisti rotariani, che metteranno a disposizione le proprie conoscenze per fare screening, per informare circa le patologie del cuore e per dare preziosi consigli sul tema. L’appuntamento è al Varco sul Mare, dove i Rotary allestiranno un camper mobile strutturato all’interno per fare le visite. Il servizio sarà attivo sabato, dalle 16 alle 18, e domenica dalle 9,30 alle 11,30. Prenotazioni al numero 3351998272 (i posti sono limitati).