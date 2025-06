Spettacoli e riflessioni. Via al festival "Fra noi"

Si apre oggi a Recanati la seconda edizione del festival missionario "Fra noi", promosso in collaborazione con la Pastorale giovanile e vocazionale dei frati cappuccini delle Marche con il coinvolgimento di numerose realtà locali di volontariato. Il tema sarà "Io sono l’altro", ispirato all’omonima canzone di Niccolò Fabi, un invito alla riflessione sul rapporto con il prossimo, sull’incontro con la diversità e sull’accoglienza come valore centrale. Questa sera piazza Leopardi ospita lo spettacolo "Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo", di e con Giovanni Scifoni, noto attore e drammaturgo apprezzato anche sul piccolo schermo nella serie "Doc – Nelle tue mani". Lo spettacolo restituisce al santo di Assisi la sua dimensione umana e artistica, raccontandolo come uomo ossessionato dal desiderio di "raccontare Dio in ogni sua forma".

La giornata di domani si aprirà alle 15.30 in piazza Leopardi con un pomeriggio pensato per famiglie, bambini e giovani: giochi tematici a cura di Clementoni, uno spettacolo scientifico dell’associazione Leo Scienza, animazione e spazi interattivi dedicati alla scoperta e alla condivisione. Alle 18, sempre in piazza, sarà la volta di Pietro Morello, operatore umanitario, artista e influencer seguito da milioni di persone, che tornerà a Recanati per condividere la sua esperienza nel talk "CulturalMente". A soli 25 anni, Pietro ha già ricevuto importanti riconoscimenti per il suo impegno in missioni umanitarie in tutto il mondo, come il Premio per la pace e i diritti umani "La Pira". La giornata si concluderà con una conferenza di grande spessore: Stefania Andreoli, psicoterapeuta, scrittrice e divulgatrice scientifica, terrà un intervento dal titolo "Io sono l’altro: Francesco, Chiara e l’esperienza della parte opposta", offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche relazionali, sul confronto con l’altro e sulle sfide educative e interiori del nostro tempo.

La giornata conclusiva si svolgerà domenica nel convento dei frati cappuccini di Recanati. Dopo la celebrazione della messa alle 11, arricchita da testimonianze dai missionari in Etiopia e Benin, che offriranno al pubblico uno spaccato autentico del lavoro svolto dai frati da oltre 50 anni nei contesti più fragili del mondo, seguirà il pranzo solidale nella cucina del convento, a chiusura di un festival che ha saputo unire profondità e leggerezza, fede e cultura, spiritualità e impegno sociale. Durante i tre giorni del festival saranno presenti anche i ragazzi del podcast "Godcast" dell’oratorio "Casa per tutti" di Recanati, che racconteranno in diretta le emozioni, i volti e le voci del festival.

Antonio Tubaldi