Spettacoli in serie e 500 operatori. Civitanova capitale della danza

Civitanova capitale della danza italiana per quattro giorni, grazie alla NID Platform. Una vera e propria festa della danza – dal primo al 4 ottobre – che ha animato vari spazi, dai teatri Rossini, Annibal Caro, Cecchetti, alla chiesa di San Francesco e al Donoma club, fino al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio e al teatro Dell’Aquila di Fermo, con la presenza di 500 operatori del mondo della danza di cui 55 internazionali, 20 giornalisti accreditati, 24 spettacoli, 36 compagnie.

"Ci inorgoglisce aver accolto nelle Marche un appuntamento così importante per la danza italiana come la NID Platform – notano Piero Celani e Gilberto Santini presidente e direttore di Amat –. Alla promozione dell’arte coreutica Amat si dedica senza sosta da quasi cinque decenni. Cinquant’anni in cui il pubblico, non solo marchigiano, ha potuto apprezzare star internazionali e performer di gran chiamata ma anche tanti giovani. Anni in cui, grazie anche alla costante collaborazione dei Comuni nostri soci, abbiamo riconosciuto vocazioni territoriali, a partire da quella di Civitanova, sede elettiva di questa NID Platform 2025".

"A nome del nostro cda – prosegue Maria Luce Centioni, presidente dei Teatri di Civitanova – ringrazio l’organizzazione di questo grande evento. Questa manifestazione ha una caratura nazionale, non possiamo che essere orgogliosi del risultato ottenuto".