Spettacolo acrobatico con il "Duo LudiLò"

Oggi a Montelupone, alle 21.15 in piazza del Comune, saranno protagoniste, per Art Festival, Chiara Gorrieri e Giulia Scudeletti, un’ex atleta di salto in alto e un’attrice di teatro, alias Duo LudiLò con il loro spettacolo Resta. Due corpi in movimento e una corda verticale. "Resta" non ha spazi definiti né limiti, ma ha una corda. Mezzo di trasporto per un viaggio continuo tra terra e aria, per una scena che si crea, appunto, in movimento. "La passione di Chiara e Giulia per le discipline aeree le ha portate a creare "Resta" con cui hanno partecipato a festival d’arte di strada in tutta Italia, in Francia, Svizzera, Polonia e in Portorico – dice l’organizzazione –. Uno spazio vuoto che si rivela una matrioska di mondi possibili che si diverte a cambiare forma, cambiare regole, cambiare la relazione che ci lega". Ingresso gratuito.