Spettacolo circense: ancora pochi posti disponibili al Feronia

Ancora pochissimi posti disponibili per la prima delle tre date del nuovo anno che segneranno il ritorno degli appuntamenti del Sic, lo Stabile di Innovazione Circense, il centro di produzione dedicato al circo contemporaneo firmato El Grito. Gli artisti si esibiranno al teatro Feronia sabato, e poi il 17 febbraio e il 16 marzo. Il primo spettacolo sarà "Coppelia Project", anteprima del nuovo lavoro della compagnia torinese blucinQue. La compagnia unisce la danza, l’acrobatica e la contorsione all’antica tecnica circense della sospensione capillare. L’attenzione sarà sul tema dell’identità, della maschera che ciascuno di noi indossa e della donna vista nella sua fragilità ma anche nella sua forza, grazie ai differenti ruoli che e` in grado di rivestire. Il 17 febbraio toccherà al condirettore del circo El Grito, Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, che attraverso danze, giocolerie e musiche dal vivo narrerà in "Spettacolare Conferenza" l’avvento di questo nuovo linguaggio e le sue origini. Il 16 marzo il Duo Kaos presenterà, infine, il nuovo spettacolo Flora.

g. g.