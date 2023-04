Spettacolo con raccolta fondi per il quartiere delle associazioni

"Facciamo questo spettacolo per aiutare un’associazione che si occupa del territorio, ’Iononcrollo’, che sta portando avanti un progetto interessante: il quartiere delle associazioni". A parlare è l’attore Michele La Ginestra, lanciando un appello sui social. Domani, alle 21.15 all’auditorium Benedetto XIII di Camerino, approderà nella città ducale per lo spettacolo "Il piacere dell’attesa" con Manuela Zero e Ariele Vincenti. "Spettacolo divertente e anche un po’ poetico – dice lui stesso – che permetterà al pubblico di portare a casa una riflessione importante". L’associazione Iononcrollo odv è entrata da qualche mese a far parte di Mediolanum Insieme, progetto solidale di Banca Mediolanum, per supportare le associazioni di volontariato che operano quotidianamente sul territorio. Un riconoscimento importante per l’associazione di Camerino, che attesta il lavoro dei volontari e l’attenzione che questa realtà ha del territorio grazie al continuo lavoro soprattutto verso i giovani che vivono ancora oggi una situazione di disagio sociale dopo il sisma dell’ottobre 2016. Proprio per il sostegno al progetto "il quartiere delle associazioni", due strutture che serviranno da luogo aggregativo per i giovani, per le famiglie che vivono nei nuovi quartieri Sae e per le attività delle associazioni, nasce la collaborazione con Banca Mediolanum e, in particolare, con il private banker Massimo Paoloni, che vogliono sostenere con attività nel territorio questo ambizioso progetto oramai giunto alla conclusione. Lo spettacolo è quindi legato alla raccolta fondi per il quartiere delle associazioni; il ricavato servirà per terminare alcune finiture delle strutture. Il quartiere è quasi completo, mancano pochi lavori: l’inaugurazione è prevista per questa estate.

Lucia Gentili