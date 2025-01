Spettacolo con voto al Lanciano Forum

Dopodomani, alle 21.15, al Lanciano Forum di Castelraimondo, nell’ambito della rassegna "Il teatro delle armonie", approda compagnia Arca di Trevi che presenterà la commedia "Il morto sta bene in salute" di Gaetano Di Maio per la regia di Graziano Sirci. Sul palco ben 17 attori. "Una sorta di giallo comico – si legge nelle note di regia –. Lo spettacolo è articolato in due atti basati sulle vicissitudini dei gestori di una piccola pensione, Gennaro e Nannina, che per far fronte a debiti e rinnovare il locale, prendono in "prestito" una bella somma lasciata in una valigia, da un misterioso cliente. I due sono però all’oscuro che la somma era stata versata a un killer per eliminare una persona e che questi ora pretende la restituzione dei soldi o il compimento dell’omicidio. Il variopinto cocktail della trama, fatta di killer, milioni spariti, tresche amorose e vari equivoci, bugie e raggiri si svolge a ritmo serrato nella piccola pensione a conduzione familiare che si chiama "Pensione della tranquillità" ma che, per ironia della sorte, sarà tutt’altro che tranquilla".

Anche sabato, come per ogni commedia in scena, il pubblico potrà esprimere il proprio voto: la rappresentazione che totalizzerà la media più alta riceverà proprio il premio del pubblico assegnato nella serata delle premiazioni il prossimo 15 marzo. Per informazioni e prenotazioni 3382595480 o 3357681738. La rassegna è organizzata dalla Compagnia teatrale Valenti, con l’amministrazione comunale, il patrocinio dell’unione montana Potenza Esino Musone, della Regione e della Uilt e il sostegno di Infissi Design, Oro della Terra e Artigianvetro.