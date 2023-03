Spettacolo dedicato alle donne

MATELICA

Con lo spettacolo teatrale "Mariposas 3.0" si è celebrata a Matelica la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. A metterlo in scena la compagnia El Duende con la regia di Lucia De Luca. L’8 marzo, l’associazione Help Sos Salute e Famiglia di San Severino e l’associazione Red Rete educazione digitale di Macerata, hanno voluto creare un momento di riflessione per i ragazzi dell’Ipsia Don Pocognoni di Matelica con uno spettacolo forte, dove non si risparmiano immagini e parole, dove protagoniste sono le storie di donne vittime di violenza fisica, psicologica, spesso per mano di chi vive sotto lo stesso tetto. E’ stata data voce agli "invisibili" che restano dopo il tragico episodio: sono coloro che, come dopo che viene gettato un sasso in uno stagno, patiscono gli effetti delle onde provocate dal quel gesto. Particolare attenzione è stata posta dagli ospiti al linguaggio, uno strumento potente che troppo spesso viene usato nel modo non corretto e che provoca ferite più profonde a volte di un gesto violento. "Se vogliamo creare una società in cui la parità sia strutturale – afferma l’associazione settempedana – si può partire anche dal linguaggio: dall’uso delle parole può iniziare il cambiamento".