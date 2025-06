Spettacolo di burattini al Salesi. Il dono degli alunni della Lotto

Non solo libri e quaderni: quest’anno per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Lorenzo Lotto di Recanati la lezione più importante è arrivata fuori dai banchi, ed è stata una lezione di umanità. Grazie al progetto "Doniamo sorrisi ai piccoli ricoverati", realizzato in collaborazione con l’associazione "Bella è la vita", i bambini si sono trasformati in autori teatrali con uno scopo nobile: strappare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Il progetto, curato dall’insegnante e burattinaia Cristina Offidani, si è inserito perfettamente nel percorso formativo dell’anno scolastico, incentrato sul tema "La cura", intesa non solo come attenzione alla salute fisica, ma anche come gesto di empatia, ascolto e vicinanza. E cosa c’è di più autentico di un sorriso regalato per esprimere tutto questo?

Guidati dalle insegnanti, gli alunni hanno scritto due copioni originali per spettacoli di burattini, poi portati in scena dai volontari dell’associazione "Bella è la vita", che dal 2019 anima le corsie pediatriche. Grazie a video e fotografie, i giovani autori hanno potuto vedere i loro testi prendere vita e regalare momenti di gioia.