Spettacolo di Natale con i ragazzi dell’Anffas: risate al teatro Conti

Spettacolo di Natale dell’Anffas di Civitanova, come tradizione domani appuntamento al teatro Conti di San Marone, a partire dalle 21. Sul palco la compagnia teatrale marchigiana ‘Gli Indimenticabili’, con una serie di sketch comici. La compagnia è originaria del Fermano ed è stata fondata a metà degli anni novanta con la voglia e il piacere dell’arte teatrale e ha anche calcato il palco televisivo con la partecipazione nel 2003 alla Corrida di Canale 5. Special guest gli ospiti dei centri socio educativi dell’Anffas di Civitanova e Montecosaro e non mancherà la musica e la danza grazie ai talenti dello Spazio Hip-HopZona 14. Ingresso libero con possibilità di fare una donazione all’associazione, un prezioso contributo alle attività laboratoriali che verranno avviate nel 2024. I ragazzi e le famiglie dell’associazione aspettano la cittadinanza al teatro Conti, anche per lo scambio di auguri di buone feste.