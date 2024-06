Spettacolo di vele in ricordo di Riccardo Stecconi. Quattro regate in due giorni

Spettacolo di vele nelle quattro regate che tra sabato e ieri hanno coinvolto sedici imbarcazioni anconetane, e un centinaio di velisti dei vari club dorici, per il Trofeo Stecconi. L’appuntamento velico dedicato a Riccardo Stecconi, avvocato e velista, che si svolge da tanti anni organizzato dalla Sef Stamura Ancona, s’è svolto sul campo di regata posto davanti a Torrette di Ancona nella mattinata di sabato e in quella di ieri, due regate sabato mattina con vento da est fino a 20 nodi, e altre due che si sono svolte ieri nello stesso orario, fino circa alle 14.30, con vento più leggero. Due le categorie che hanno partecipato alle regate: la ORC che ha svolto tutte e quattro le prove, e quella delle vele bianche, che ha effettuato una regata sabato e una ieri. Tra le imbarcazioni ORC il successo è andato all’equipaggio dell’One Design 27 Isola delle Rose di Roberto Strappati, Lega Navale Italiana Ancona, che s’è imposto in tutte e quattro le prove, secondo Wild Dog, l’X35 di Claudio Ciarmatori, Lega Navale Italiana Ancona, terzo classificato Interceptor, il Farr 40 di Luca Mosca, Yacht Club Ancona. Tra le vele bianche a imporsi è stato l’equipaggio di Anita, imbarcazione di Andrea Borra (Assonautica), anch’esso protagonista nelle due giornate di regata con due primi posti su altrettante prove, secondo Punto e a Capo di Beatrice Gasparroni (Assonautica), al terzo posto Guardastelle di Adriano Agnesi (Amici del Mare). Al termine la premiazione che si è svolta a Marina Dorica, presente Adriana Stecconi, vedova di Riccardo, che ha consegnato a Roberto Strappati e all’equipaggio di Isola delle Rose il trofeo per l’edizione 2024, un trofeo cosiddetto challenge, cioè che ogni anno viene girato al vincitore di turno.