Spettacolo e conferenza in ricordo del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto

Venerdì Pieve Torina ospiterà uno spettacoloconferenza dedicato al vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto, che sacrificò la sua vita per salvare quella di civili innocenti durante un rastrellamento dei nazisti. L’iniziativa, che gode del patrocinio del comando generale dell’Arma ed è organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale "Il rompibolle", si articolerà in due appuntamenti: dopodomani mattina, alle 11, incontro con le scuole, e la sera, alle 21, rivolto alla cittadinanza, sempre al Palazzetto dello sport. Interverrà Rita Pomponio, biografa di Salvo D’Acquisto e autrice del libro "Salvo D’Acquisto, il martire in divisa". Momenti musicali saranno affidati alla band dell’associazione "Il rompibolle" che accompagnerà il cantante Carl Fanini. Pieve Torina, negli anni ‘90, dedicò una piazza e un monumento a Salvo D’Acquisto, per celebrarne la memoria. "Lui rappresenta il valore del sacrificio per un bene più generale – commenta il sindaco Alessandro Gentilucci –. Una figura eroica che ci piace ricordare come esempio per le giovani generazioni e per il rispetto e la riconoscenza che la nostra comunità nutre nei confronti dell’Arma dei carabinieri. Questo spettacolo è un ottimo strumento per diffondere la cultura della legalità tra i ragazzi, ed è importante che le scuole partecipino in prima persona".

Nella foto, il sindaco Alessandro Gentilucci con il luogotenente Domenico Princigalli, comandante della stazione dei carabinieri di Pieve Torina davanti al monumento a Salvo D’Acquisto