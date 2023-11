Spettacolo e confronto. Il ritorno di "Città Amica"

Torna "Città Amica", evento culturale e scientifico ideato dalla dottoressa Mirella Staffolani e organizzato in collaborazione con il Comune di Macerata. Arrivata alla decima edizione, l’iniziativa proporrà un focus sulle dipendenze e patologie psichiatriche giovanili nell’appuntamento di dopodomani al teatro Lauro Rossi, ore 21. Un momento di svago e d’informazione che vedrà la serata divisa in due parti: in apertura lo spettacolo teatrale "Appuntamento alla fine del mondo", scritto e diretto da Leonardo Accattoli, seguito da un tavolo scientifico su disagi e patologie. "Sempre di più il mondo adulto sembra impreparato rispetto alle condizioni giovanili – esordisce Francesca D’Alessandro, vicesindaco –, incapace d’intervenire e aiutare nella risoluzione dei problemi. Le fragilità dei giovani richiedono profonde riflessioni e in questo il nostro impegno è forte". "Da ormai dieci anni trovo sempre molta solidarietà da parte del Comune e dei servizi sociali – spiega Mirella Staffolani, presidente dell’Associazione "Duma Cultura e Salute" –. La cultura è un veicolo d’informazione che quest’anno abbiamo indirizzato verso malattie psichiatriche e disagi giovanili. Solo facendo rete si ottengono buoni risultati, parlare con la gente è il modo migliore di fare politica". Massimo Mari, direttore U.O.C. Psichiatria di Jesi: "C’è una nuova dimensione antropologica da considerare. C’è bisogno di un nuovo approccio, una nuova ricerca che la teatralità ci permette di sviluppare". "Le dipendenze sono molto presenti e gravi – continua il direttore del Dipartimento Dipendenze Ast Macerata, Gianni Giuli –, ad oggi si parla anche di quelle digitali. Il teatro invece significa relazione, è un motivo per uscire di casa, per riflettere insieme e sviluppare un pensiero critico. È proprio questo pensiero che manca a tutti, giovani compresi". Uno spettacolo pensato per portare in scena patologie e difficoltà contro cui i giovani combattono ogni giorno, lasciando una speranza di salvezza legata all’arte e al teatro stesso. "La sensazione che si ha è quella di un punto di non ritorno – racconta il regista Leonardo Accattoli –, la speranza nel futuro è poca. I personaggi che ho scritto rispecchiano questa visione, sono giovani che si nascondono dal mondo o che da questo vengono schiacciati, ma che riescono a trovare una via d’uscita proprio grazie al teatro. Mily Cultrera di Montesano e Tommaso Accattoli, i due attori protagonisti, ne saranno i portavoce". "Lo spettacolo permette di ritrovare la tenerezza – aggiunge l’attrice e aiuto regista Rebecca Liberati –, la stessa che anche noi dobbiamo riscoprire. Il messaggio sta proprio nell’urgenza di comunicare, di ricominciare a guardarsi negli occhi".