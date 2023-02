"Spettacolo fondato sulla forza dell’ascolto"

Non può che essere uno spettacolo capace di fare centro quando ci sono così tanti ingredienti di qualità. E allora "Pour un oui pour un non (Per un sì o per un no)" è uno di quegli appuntamenti da non perdere quando alle 21 di martedì e mercoledì si aprirà il sipario del Lauro Rossi che sarà riempito da due grandi attori come Franco Branciaroli e Umberto Orsini, guidati da un regista dall’infinita esperienza e bravura come Pier Luigi Pizzi, che portano in scena un testo di una straordinaria autrice come Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del Novecento e che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano. Gli spettatori vedranno in scena due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco, si interrogano sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle "intonazioni" a deformare la loro comunicazione aprendola a significati multipli e variati.

Branciaroli, qual è stato l’aspetto che l’ha attratta di questo testo?

"Non lo conoscevo, l’ho letto e l’ho trovato molto bello. Conoscevo la Sarraute come romanziera e ho trovato questo radiodramma particolarmente interessante".

Qual è la reazione del pubblico allo spettacolo che portate in scena?

"Buono, in fondo a teatro scatta un qualcosa quando si porta in scena un tema che riguarda tutti e tocca chiunque una polemica con un amico per un malinteso".

Quanto è importante in questa proposta avere l’esperienza di sapere governare le parole, i silenzi, le intonazioni?

"Molto. Essendo un radiodramma è stato scritto non per essere visto, ma è fondato su ciò che si ascolta, quindi bisogna essere molto accorti nel recitarlo proprio perché l’autrice l’ha pensato e scritto in funzione dell’ascolto e nel non vederlo".

Si può recuperare un’amicizia incrinata da malintesi, da parole non dette o da certe frasi intonate in modo sbagliato oppure in questo regolamento di conti verbale c’è uno che soccombe o soccombono entrambi?

"Lei non dice chiaramente nulla a tal proposito, ed è meglio così".

Ci sono autori talmente noti che non c’è bisogno di tante parole per spingere il pubblico a venire a teatro, in altri il peso è sulle spalle degli attori?

"Il nostro teatro va verso l’opera lirica dove si vede ciò che abbiamo già visto più volte, dove si ripetono gli stessi titoli. Ecco, il teatro sta prendendo quell’andazzo".

Però in questo caso non è stato portato in scena il solito testo.

"Qui l’abbiamo scampata, è la ripresa di uno spettacolo proposto dopo il Covid e ha avuto il vantaggio di apparire dopo la pandemia, ma sei penalizzato quando non hai il titolo forte o non sei come Marlon Brando".

Tuttavia voi due e il regista non siete degli illustri sconosciuti.

"Ci vuole – conclude Branciaroli – una fama più grossa, una televisiva".

Lorenzo Monachesi