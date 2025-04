Spettacolo per i quarant’anni della scuola di recitazione

La scuola di recitazione comunale Enrico Cecchetti di Civitanova, fondata nel 1984/85 da Jole Morresi, compie quarant’anni: per festeggiare insieme, gli allievi hanno preparato uno spettacolo ispirato ai testi di Shakespeare e Pirandello, ma non solo. L’appuntamento, inserito nel cartellone di primavera dell’Azienda Teatri e del Comune, è in programma domani alle 21.15 al teatro Annibal Caro: sarà un viaggio fatto di emozioni, di divertimento e di ricordi, per celebrare questo anniversario così importante e significativo per i tanti allievi che in tutti questi anni si sono affacciati a questa grande realtà cittadina. Chiunque abbia partecipato alla nascita della scuola, infatti, ne conserva un ricordo speciale e la serata sarà un’occasione per ripercorrerne la storia. Biglietti online sul circuito Vivatickets, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri. Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Azienda teatri di Civitanova al numero 0733 812936 oppure scrivere una mail all’indirizzo biglietteria@teatridicivitanova.com.