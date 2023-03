Spettacolo, raccolti fondi per S. Patrignano

Anche quest’anno il sangiustese Guido Compagnucci, sostenuto dal comitato "Gli amici di Guido" e con la collaborazione dell’associazione culturale Bonafede di Monte San Giusto, ha organizzato un appuntamento per raccogliere fondi a favore della Comunità San Patrignano. Lo spettacolo, intitolato "Una serata per noatri", svoltosi lo scorso 10 febbraio al teatro Durastante ha visto una grande partecipazione di pubblico tanto che, attraverso le offerte di partecipanti e sponsor, si è riusciti a raccogliere la somma di 1.500 euro. Lo spettacolo, presentato da Antony Persichini, ha visto la partecipazione di ben 12 artisti locali: Giada Ciucci, Mirko Eleonori, Wet Floors, The Medley, Laplastique, Francesco de Santis, Studio Danza e Beatrice Rutkowski, Ennio Monachesi, Terra Rossa, Matteo Trisciani, Sabina Capozucca e Gruppo danza moderna.