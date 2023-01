Spettacolo teatrale in dialetto

"Le litanìe… e ardre storie" è la proposta della Compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti per le 17.30 di domani al teatro della Società filarmonico drammatica di Macerata. Lo spettacolo, ingresso libero, si basa sulla lettura in forma scenica di alcune poesie di Mario Affede (1868-1940), autore di testi poetici e teatrali in dialetto maceratese. In essi vengono espresse molte situazioni comiche, dove l’uso del dialogo tratteggia i vizi, gli egoismi, ma anche i nobili gesti di anonimi personaggi della Macerata di tanti anni fa. Tra i brani di lettura le "Litanìe", le orazioni che una famiglia contadina recitava al termine del lavoro, in cui il sacro e il profano si confondono nello storpiamento del latino. Queste orazioni sono inframmezzate da commenti di ogni membro della famiglia a proposito del lavoro da portare avanti e dei problemi affrontati nella giornata. A corollario delle poesie di Affede viene proposto un atto unico in dialetto ambientato negli anni ’80 del secolo scorso. La proposta è con Fernando Bianchini, Patrizia Cervigni, Antonella Gentili, Piergiorgio Pietroni, Roberto Sagripanti e Fulvia Zampa. Scelte musicali e regia di Liliana Ciccarelli, collaborazione tecnica di Gabriele Censi e consulenza per il dialetto di Piergiorgio Pietroni.